Аксёнов рассказал о работе ПВО в Крыму

«В небе над Кымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет», - написал он.

Глава Крыма призвал жителей и гостей полуострова «соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».

Ранее Сергей Аксенов заявил, что праздничные демонстрации и шествия в Крыму и Севастополе, приуроченные к 1 мая и Дню Победы, проводиться не будут.

