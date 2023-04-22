Аксёнов рассказал о работе ПВО в Крыму
22 апреля 202310:08
В небе над Крымом сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО), рассказал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов в субботу, 22 апреля.
«В небе над Кымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет», - написал он.
Глава Крыма призвал жителей и гостей полуострова «соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».
Ранее Сергей Аксенов заявил, что праздничные демонстрации и шествия в Крыму и Севастополе, приуроченные к 1 мая и Дню Победы, проводиться не будут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru