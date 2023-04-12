В Крыму и Севастополе не будут проводить парады и шествия 1 и 9 мая

«Органы власти ... приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности», — написал политик в своем Telegram-канале.

При этом Аксенов отметил, что ветеранов Великой Отечественной войны не оставят без внимания, местные чиновники навестят их и поздравят с Днем Победы.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев призвал отменить парады 9 мая в регионах, где есть угрозы безопасности со стороны украинских сил, напоминает Ura.ru.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет в обычном формате, отмечает телеканал «360».

