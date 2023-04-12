В Крыму и Севастополе не будут проводить парады и шествия 1 и 9 мая
Праздничные демонстрации и шествия в Крыму и Севастополе, приуроченные к 1 мая и Дню Победы, проводиться не будут. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Органы власти ... приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности», — написал политик в своем Telegram-канале.
При этом Аксенов отметил, что ветеранов Великой Отечественной войны не оставят без внимания, местные чиновники навестят их и поздравят с Днем Победы.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев призвал отменить парады 9 мая в регионах, где есть угрозы безопасности со стороны украинских сил, напоминает Ura.ru.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет в обычном формате, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru