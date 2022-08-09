«Зуд из-за России»: Москва может «переманить» страны ЕС на свою сторону

Среди населения Германии и Австрии высок уровень поддержки России и Владимира Путина, сообщил обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung. По его словам, впечатление о единодушной поддержке Киева среди немцев и австрийцев обманчиво.

«Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой», - объяснил Лехнер.

Также он подчеркнул, что в этих странах нарастает недовольство среди граждан из-за экономического кризиса - инфляция, возможный дефицит газа, высокие цены буквально на все.

Автор статьи утверждает, что многие в Германии на фоне всех проблем видят в украинском лидере «поджигателя конфликта».

Так, бывший советник главы евродипломатии Жозепа Борреля Натали Точи заявила накануне, что некоторые европейские страны могут перейти на сторону Москвы и потребовать от Украины пойти на уступки России. Раскол в ЕС, по ее словам, может быть вызван завершением активной фазы военной спецоперации.