«Зуд из-за России»: Москва может «переманить» страны ЕС на свою сторону
Население Европы все больше сомневается в необходимости поддерживать Украину в конфликте с Россией, эксперты прогнозируют изменение официальной риторики Запада в сторону скорейшего разрешения ситуации.
Среди населения Германии и Австрии высок уровень поддержки России и Владимира Путина, сообщил обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung. По его словам, впечатление о единодушной поддержке Киева среди немцев и австрийцев обманчиво.
«Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой», - объяснил Лехнер.
Также он подчеркнул, что в этих странах нарастает недовольство среди граждан из-за экономического кризиса - инфляция, возможный дефицит газа, высокие цены буквально на все.
Автор статьи утверждает, что многие в Германии на фоне всех проблем видят в украинском лидере «поджигателя конфликта».
Так, бывший советник главы евродипломатии Жозепа Борреля Натали Точи заявила накануне, что некоторые европейские страны могут перейти на сторону Москвы и потребовать от Украины пойти на уступки России. Раскол в ЕС, по ее словам, может быть вызван завершением активной фазы военной спецоперации.
«На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам», - приводит ее слова РИА Новости.
Также экс-советник Борреля сочла этот сценарий более вероятным в случае ухудшения энергетического кризиса в Европе, который продолжают обсуждать эксперты.
Тема Украины в европейских странах уходит на второй план, а на первый выходят собственные проблемы, возникшие в энергетической и продуктовой сферах. Бесконечно это продолжаться не может. Народ устанет и поставит под сомнение легитимность местных правительств и самого Евросоюза, заявил заведующий кафедрой Государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Практически все страны в конечном итоге начнут сотрудничать с Москвой. В Германии, Франции, Великобритании уже доходит до безумства. Почти наполовину на 45% сократилось потребление продуктов, топлива. Это бесконечно продолжаться не может. Народ устанет. Вопрос встанет не только о склонении Украины к переговорам, а о легитимности действующих правительств, и самого Евросоюза», - сказал он.
При этом, по его мнению, в украинском конфликте больше всего заинтересованы Польша и Румыния. В других странах эта тема уходит из топовой повестки.
«За исключением Польши и Румынии все остальные страны становятся заинтересованными в выходе из конфликтной ситуации. Это обусловлено энергетическими проблемами. Если прекратится канал поставки газа через Украину, то ситуация в Европе будет еще тяжелее», - отметил Сурма.
На фоне экономического кризиса Германии все больше жителей восточной части страны считают, что правительство переусердствует с поддержкой Украине – об этом заявили 34% респондентов. Самым спорным моментом является вопрос о поставке Украине оружия. Отмечается, что в Западной Германии 61% немцев выступает за поставки тяжелого вооружения, жители востока такие шаги поддерживают не так активно – всего 32%.
Проблемы у Германии могут возникнуть уже осенью. По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, страна вряд ли сможет заполнить газовые хранилища на 80% к ноябрю.
Из-за недовольства под угрозой оказался и сам канцлер Германии Олаф Шольц, который рискует потерять свою должность, если не «капитулирует» перед Владимиром Путиным, заявил в колонке для Telegraph журналист Дэниел Джонсон. По его словам, действующий канцлер не только усугубил энергетическую проблему, но и непоследовательно ведет дела во внешней политике, что вызывает вопросы у населения.
На Украине также замечают изменения в риторике Запада. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что под предлогом желания смягчить ситуацию к зиме у некоторых стран-партнеров Украины начинается «зуд» на тему переговоров с Россией.
О каких странах идет речь, он не уточнил, но отметил, что Киев не видит сигналов со стороны Москвы о готовности возобновить переговоры. По его словам, украинские власти продолжают объяснять партнерам, что не стоит надеяться на конструктивные переговоры с Москвой.
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