В МИД Украины пожаловались на «зуд» Запада по теме переговоров с Россией

Страны Запада начали настаивать на переговорах России с Украиной. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире национального телевидения.

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«Под предлогом желания смягчить ситуацию к зиме у некоторых партнеров начинается "зуд" на тему переговоров с Россией», — рассказал министр.

Кулеба, считает, что вести диалог с РФ бесполезно, пишет РИА ФАН. Украинские власти объясняют партнерам, что надежды на конструктивные переговоры с Москвой нет, указывает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраина
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