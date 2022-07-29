В МИД Украины пожаловались на «зуд» Запада по теме переговоров с Россией
Страны Запада начали настаивать на переговорах России с Украиной. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире национального телевидения.
«Под предлогом желания смягчить ситуацию к зиме у некоторых партнеров начинается "зуд" на тему переговоров с Россией», — рассказал министр.
Кулеба, считает, что вести диалог с РФ бесполезно, пишет РИА ФАН. Украинские власти объясняют партнерам, что надежды на конструктивные переговоры с Москвой нет, указывает телеканал «360».
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