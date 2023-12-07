Журналист Карлсон: Политиков в США обвиняют в работе на Путина, если они против Украины
Политиков в США, которые высказываются против продолжения поддержки Киева, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Москвой, сообщил в социальной сети X американский журналист Такер Карлсон.
По его словам, тех, кто не поддерживает инициативу американских властей об оказании помощи Украине, обвиняют «в работе на Владимира Путина».
Как указал журналист, поддерживая конфликт, Вашингтон ослабил свои собственные позиции.
Ранее стало известно, что проект закона о выделении многомиллиардной помощи для Украины, Израиля и Тайваня не прошел процедурное голосование в американском Сенате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: небольшие населенные пункты и дороги в РФ обеспечат скоростным интернетом
- Белый дом объявил о новых мерах по поддержке ВПК Украины
- Журналист Карлсон: Политиков в США обвиняют в работе на Путина, если они против Украины
- СМИ: найдено возможное место проникновения убийцы Кивы
- В Израиле назвали Гутерриша угрозой миру на планете
- Двигатель самолета загорелся при взлете в Улан-Удэ
- Роскачество нашло запрещенные пестициды и нитраты в овощах
- Япония введет санкции против стран, помогающих обходить ограничения в отношении РФ
- СМИ: Киев просит у США системы THAAD и вертолеты Black Hawk
- Песков: Средства для Украины продлевают конфликт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru