Журналист Карлсон: Политиков в США обвиняют в работе на Путина, если они против Украины

По его словам, тех, кто не поддерживает инициативу американских властей об оказании помощи Украине, обвиняют «в работе на Владимира Путина».

Как указал журналист, поддерживая конфликт, Вашингтон ослабил свои собственные позиции.

Ранее стало известно, что проект закона о выделении многомиллиардной помощи для Украины, Израиля и Тайваня не прошел процедурное голосование в американском Сенате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

