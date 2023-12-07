Законопроект о помощи Киеву не прошел голосование в американском Сенате
Проект закона о выделении многомиллиардной помощи для Украины, Израиля и Тайваня не прошел процедурное голосование в американском Сенате, сообщает РИА Новости.
Рассмотрение документа заблокировано. Чтобы завершить процедуру, решение предварительно должны были утвердить как минимум 60 законодателей.
Однако ходатайство о завершении дебатов не набрало необходимой поддержки. Это значит, что верхняя палата Конгресса США пока не сможет рассмотреть запрос по существу и утвердить его.
Ране стало известно, что американская администрация отчаянно нуждается в одобрении Конгрессом США выделения дополнительных средств на помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru