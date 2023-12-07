Законопроект о помощи Киеву не прошел голосование в американском Сенате

Рассмотрение документа заблокировано. Чтобы завершить процедуру, решение предварительно должны были утвердить как минимум 60 законодателей.

Однако ходатайство о завершении дебатов не набрало необходимой поддержки. Это значит, что верхняя палата Конгресса США пока не сможет рассмотреть запрос по существу и утвердить его.

Ране стало известно, что американская администрация отчаянно нуждается в одобрении Конгрессом США выделения дополнительных средств на помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

