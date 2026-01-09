СМИ: Движение на некоторых участках МКАД парализовано

Отмечается, что полностью перекрыта внутренняя сторона трассы. Заторы продолжают увеличиваться и водителям приходится разворачиваться и ехать обратно.

«Снежный шторм «Фрэнсис» усилился в Москве. С сугробами не справляется даже снегоуборочная техника. Синоптики предупреждают, что балканский циклон задержится в столичном регионе до утра 10 января», - говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что из-за циклона «Фрэнсис» к вечеру пятницы в столице образуются сугробы высотой до 65 см, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

