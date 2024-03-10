Макрон отреагировал на слухи о том, что его жена родилась мужчиной
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые отреагировал на информацию о том, что его жена Брижит якобы родилась мужчиной.
Макрон заявил, что эти слухи являются ложью, интервью телеканалу TF1.
«Самое худшее — это ложная информация», — отметил он.
Макрон признался, что подобные слухи вызывают в нем гнев. Президент Фанции обратил внимание на то, что женщинам приходится бороться с подобной клеветой от людей с предубеждениями, сообщает RT.
В 2022 году супруга Макрона Бриджит подала иск в суд на двух женщин, которые заявляли, что первая леди Франции является трансгендером.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru