Макрон отреагировал на слухи о том, что его жена родилась мужчиной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые отреагировал на информацию о том, что его жена Брижит якобы родилась мужчиной.

Жена Макрона обещала засудить всех, кто считает её трансгендером

Макрон заявил, что эти слухи являются ложью, интервью телеканалу TF1.

«Самое худшее — это ложная информация», — отметил он.

Макрон признался, что подобные слухи вызывают в нем гнев. Президент Фанции обратил внимание на то, что женщинам приходится бороться с подобной клеветой от людей с предубеждениями, сообщает RT.

В 2022 году супруга Макрона Бриджит подала иск в суд на двух женщин, которые заявляли, что первая леди Франции является трансгендером.



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ФОТО: facebok.com
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