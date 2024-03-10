Макрон отреагировал на слухи о том, что его жена родилась мужчиной

Макрон заявил, что эти слухи являются ложью, интервью телеканалу TF1.

«Самое худшее — это ложная информация», — отметил он.



Макрон признался, что подобные слухи вызывают в нем гнев. Президент Фанции обратил внимание на то, что женщинам приходится бороться с подобной клеветой от людей с предубеждениями, сообщает RT.



В 2022 году супруга Макрона Бриджит подала иск в суд на двух женщин, которые заявляли, что первая леди Франции является трансгендером.





