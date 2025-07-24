СМИ: Макрон подал иск против журналистки из США из-за слов о его жене

Иск составили на 218 страниц и подали его в Делавэре. Журналистку обвиняют в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов». Одним из таких является утверждение о том, что жена Макрона родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё.

Тем временем, во Франции обсуждают смерть хирурга, который мог знать тайну жены Макрона. Мужчина выпал из окна. Ранее Макрон отреагировал на слухи о том, что его жена родилась мужчиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

