СМИ: США проводят новую операцию по захвату танкера в Карибском регионе

Источник агентства в США уточняет, что речь идёт о судне Olina. Операция по его захвату проходит у берегов Тринидада и Тобаго.

Отмечается, что это уже пятая операция по перехвату танкеров за последние недели, которую Вашингтон проводит в рамках усилийпо контролю за экспортом венесуэльской нефти.

Ранее Южное командование ВС США заявило о захвате танкера Sophia в международных водах Карибского моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

