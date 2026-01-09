СМИ: США проводят новую операцию по захвату танкера в Карибском регионе
9 января 202615:58
США проводят очередную операцию по захвату танкера в Карибском регионе. Об этом сообщает Reuters.
Источник агентства в США уточняет, что речь идёт о судне Olina. Операция по его захвату проходит у берегов Тринидада и Тобаго.
Отмечается, что это уже пятая операция по перехвату танкеров за последние недели, которую Вашингтон проводит в рамках усилийпо контролю за экспортом венесуэльской нефти.
Ранее Южное командование ВС США заявило о захвате танкера Sophia в международных водах Карибского моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США проводят новую операцию по захвату танкера в Карибском регионе
- Трамп отпустил россиян с захваченного танкера «Маринера»
- Медведев назвал международные отношения «форменным Бедламом»
- Адвокат Лурье заявила о готовности привлечь приставов для выселения Долиной
- Мелони: Европа должна начать говорить с Россией
- В Архангельске самолет выкатился за пределы ВПП
- Путин внес в Госдуму соглашение с Белоруссией о защите граждан
- Верховный лидер Ирана предрек свержение Трампа
- Адвокат: Долина не явилась на встречу для передачи ключей Лурье
- Более 130 населенных пунктов в Дагестане остались без света из-за непогоды
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru