Медведев назвал международные отношения «форменным Бедламом»

По его словам, в этих условиях России нужно вести себя «нужно соответственно», с учётом того, что «слишком много буйных вокруг».

«При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичными лицами», - заключил он.

Ранее Медведев заявил, что количество стран, создающих ядерное оружие, будет увеличиваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

