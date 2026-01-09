Медведев назвал международные отношения «форменным Бедламом»
С начала 2026 года международные отношения «превратились в форменный Бедлам». Об этом в своём Telegram-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, в этих условиях России нужно вести себя «нужно соответственно», с учётом того, что «слишком много буйных вокруг».
«При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичными лицами», - заключил он.
Ранее Медведев заявил, что количество стран, создающих ядерное оружие, будет увеличиваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
