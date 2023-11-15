«Зеленый свет» от США?: Армия Израиля начала штурм больницы «Аш-Шифа» в Газе

Отмечается, что Израиль находится в состоянии войны с движением ХАМАС, а не с гражданскими лицами в Газе. Подчеркивается, что израильские военные стремятся не навредить мирным жителям.

Израильская армия также добавила, что ЦАХАЛ содействовал «широкомасштабной эвакуации» больницы и поддерживал постоянный диалог с ее руководством.

«Мы призываем всех террористов ХАМАС, находящихся в больнице, сдаться», - говорится в заявлении.

По данным телеканала Al Arabia, армия Израиля предупредила персонал, что начнет штурм больницы «через несколько минут». Отмечается, что военные приблизились к воротам больницы, к тому моменту велись тяжелые бои. Затем выстрелы начали звучать на территории самой больницы, сообщил Al Mayadeen со ссылкой на одного из врачей «Аш-Шифы» и Минздрав Газы.

Позднее ведомство уточнило, что штурм ведется с западного крыла больницы. При этом New York Times изучил спутниковые снимки и сообщил, что бронетехника ЦАХАЛ находилась в 200 метрах от больницы еще днем.

Иранское агентство Fars в своем Telegram-канале сообщило, что в здании больницы отключены интернет и электричество, а журналисты, которые находились около здания, были задержаны военнослужащими ЦАХАЛ.