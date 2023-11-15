«Зеленый свет» от США?: Армия Израиля начала штурм больницы «Аш-Шифа» в Газе
Израильские военные в ночь на 15 ноября приступили к наземной операции в районе больницы «Аш-Шифа». По их данным, в больнице находится основной командный штаб движения ХАМАС.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала «точечную» операцию в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.
«Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы Армии обороны Израиля проводят точечную и целенаправленную операцию против ХАМАС в отдельном районе в больнице "Аш-Шифа"», - говорится в заявлении.
Отмечается, что Израиль находится в состоянии войны с движением ХАМАС, а не с гражданскими лицами в Газе. Подчеркивается, что израильские военные стремятся не навредить мирным жителям.
Израильская армия также добавила, что ЦАХАЛ содействовал «широкомасштабной эвакуации» больницы и поддерживал постоянный диалог с ее руководством.
«Мы призываем всех террористов ХАМАС, находящихся в больнице, сдаться», - говорится в заявлении.
По данным телеканала Al Arabia, армия Израиля предупредила персонал, что начнет штурм больницы «через несколько минут». Отмечается, что военные приблизились к воротам больницы, к тому моменту велись тяжелые бои. Затем выстрелы начали звучать на территории самой больницы, сообщил Al Mayadeen со ссылкой на одного из врачей «Аш-Шифы» и Минздрав Газы.
Позднее ведомство уточнило, что штурм ведется с западного крыла больницы. При этом New York Times изучил спутниковые снимки и сообщил, что бронетехника ЦАХАЛ находилась в 200 метрах от больницы еще днем.
Иранское агентство Fars в своем Telegram-канале сообщило, что в здании больницы отключены интернет и электричество, а журналисты, которые находились около здания, были задержаны военнослужащими ЦАХАЛ.
Так, Израиль заявляет, что «Аш-Шифу» используют представители движения ХАМАС в качестве склада оружия и основного командного центра. Эту оценку подтвердила и разведка США. В израильской армии также заявляли, что под зданием медцентра есть несколько подземных туннелей и комплексов, где укрываются порядка 200 представителей ХАМАС. Кроме того, утверждается, что там содержатся заложники, которые были похищены во время нападения 7 октября.
Минздрав сектора Газа отвергал обвинения в размещении заложников и оружия в «Аш-Шифе». ХАМАС также отвергает такие данные. Представители палестинского движения расценили публикацию данных разведки США в качестве «зеленого света» армии Израиля для совершения атак на больницу.
Между тем в Белом доме 15 ноября заявили, что не поддерживают авиаудары по больнице и наземные бои на ее территории.
«Под перекрестный огонь попадают невинные люди, беспомощные люди, больные люди, пытающиеся получить медицинскую помощь, которую они заслуживают», - говорится в заявлении представителя Совета нацбезопасности Белого дома.
В Израиле, по последним данным властей, погибли порядка 1,2 тысячи человек. Это число включает солдат, гражданских лиц, рабочих и иностранных граждан. Пострадали более 5 тысяч.
По данным правительства палестинского анклава, общее число жертв в Газе достигло 11,5 тысячи человек, ранены – более 29 тысяч.
Посольство РФ сообщало, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. Само движение ХАМАС заявляло, что в Газе находятся около 200-250 пленных.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа вступила в третью фазу, которая включает в себя расширение наземных операций. Постпред еврейского государства при ООН Гилад Эрдан 15 ноября сообщил, что нынешняя фаза военной операции в Газе может растянуться на несколько недель, передает «Радиоточка НСН».
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