Канал Al Rabiaa показал видео с похищенной гражданкой РФ и Израиля Цурковой

В июле в Израиле сообщили, что без вести пропала Цуркова, имеющая российско-израильское гражданство, напоминает RT. Женщину якобы удерживали шиитские ополченцы в Ираке. При этом посол РФ в республике Эльбрус Кутрашев отмечал, что посольство не получало обращений по поводу якобы похищенной гражданки.

На обнародованном Al Rabiaa видео Цуркова на иврите говорит, что в 2019 году приехала в Сирию во время службы в «Моссаде» и ЦРУ. По словам женщины, она работала «с целью построения связей между Израилем и демократическими силами Сирии на северо-востоке», отмечает телеканал «360».

«После этого я начала работать в Ираке над нормализацией с иракской либеральной оппозицией», – рассказала Цуркова, добавив, что в последнее время основной задачей здесь было разжигание вражды для возможного конфликта между шиитами.

Также женщина раскритиковала действия израильских сил в секторе Газа, призвала семьи заложников палестинского движения ХАМАС убедить правительство Израиля остановить военные действия и попросила семью добиваться ее освобождения.

