Канал Al Rabiaa показал видео с похищенной гражданкой РФ и Израиля Цурковой
Предположительно, похищенная Елизавета Цуркова, которую называли гражданкой России и Израиля, заявила о подрывной работе на израильские и американские спецслужбы и раскритиковала действия Тель-Авива в секторе Газа. Соответствующую видеозапись опубликовал иракский телеканал Al Rabiaa.
В июле в Израиле сообщили, что без вести пропала Цуркова, имеющая российско-израильское гражданство, напоминает RT. Женщину якобы удерживали шиитские ополченцы в Ираке. При этом посол РФ в республике Эльбрус Кутрашев отмечал, что посольство не получало обращений по поводу якобы похищенной гражданки.
На обнародованном Al Rabiaa видео Цуркова на иврите говорит, что в 2019 году приехала в Сирию во время службы в «Моссаде» и ЦРУ. По словам женщины, она работала «с целью построения связей между Израилем и демократическими силами Сирии на северо-востоке», отмечает телеканал «360».
«После этого я начала работать в Ираке над нормализацией с иракской либеральной оппозицией», – рассказала Цуркова, добавив, что в последнее время основной задачей здесь было разжигание вражды для возможного конфликта между шиитами.
Также женщина раскритиковала действия израильских сил в секторе Газа, призвала семьи заложников палестинского движения ХАМАС убедить правительство Израиля остановить военные действия и попросила семью добиваться ее освобождения.
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