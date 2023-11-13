ХАМАС заявило о готовности освободить 70 заложников в обмен на перемирие
Представитель боевого крыла ХАМАС Абу Убейда сообщил, что движение готово освободить 70 заложников в обмен на пятидневное перемирие, пишет РИА Новости.
Убейда заявил, что переговоры об освобождении заложников велись через катарских посредников. ХАМАС требовало освободить из тюрем Израиля 200 детей и 75 женщин.
«Мы можем в течение перемирия в пять дней выпустить 50 женщин и детей, в конце концов цифра достигнет 70», - сказал представитель ХАМАС.
Убейда уточнил, что перемирие должно включать освобождение огня и разрешение на ввоз гуманитарной помощи.
Министр обороны Израиля Йоав Галант 13 ноября заявил об утрате ХАМАС контроля над севером сектора Газа. По его словам, боевики пытаются спастись бегством на юг анклава, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru