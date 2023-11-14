Армия Израиля получила контроль над правительственными зданиями ХАМАС

В сообщении говорится, что «контроль над правительственными институтами, которые ХАМАС использовало в военных целях» был обеспечен в результате операций в районах Аш-Шейх Аджлин и Ар-Рималь.

Уточняется, что подразделениями ЦАХАЛ были взяты «здания законодательного органа и правительства ХАМАС», «резиденция губернатора» и полицейские участки.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что израильский истребитель нанёс удар по инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане в ответ на обстрелы израильских постов, сообщает RT.

