Армия Израиля получила контроль над правительственными зданиями ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль правительственные здания движения ХАМАС в городе Газа, сообщает армейская пресс-служба.

Армия Израиля заняла опорные пункты ХАМАС на севере Газы

В сообщении говорится, что «контроль над правительственными институтами, которые ХАМАС использовало в военных целях» был обеспечен в результате операций в районах Аш-Шейх Аджлин и Ар-Рималь.

Уточняется, что подразделениями ЦАХАЛ были взяты «здания законодательного органа и правительства ХАМАС», «резиденция губернатора» и полицейские участки.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что израильский истребитель нанёс удар по инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане в ответ на обстрелы израильских постов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Афанасьева
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