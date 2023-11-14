Армия Израиля получила контроль над правительственными зданиями ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль правительственные здания движения ХАМАС в городе Газа, сообщает армейская пресс-служба.
В сообщении говорится, что «контроль над правительственными институтами, которые ХАМАС использовало в военных целях» был обеспечен в результате операций в районах Аш-Шейх Аджлин и Ар-Рималь.
Уточняется, что подразделениями ЦАХАЛ были взяты «здания законодательного органа и правительства ХАМАС», «резиденция губернатора» и полицейские участки.
Ранее в ЦАХАЛ заявили, что израильский истребитель нанёс удар по инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане в ответ на обстрелы израильских постов, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия Израиля получила контроль над правительственными зданиями ХАМАС
- Мосгорсуд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года
- В ЦБ рекомендовали россиянам отключать VPN при оплате счетов через интернет
- СМИ: В Германии призвали выдворить из страны «беженку Меркель» за антисемитизм
- Курс доллара опустился ниже 91 рубля
- СМИ: замглавы Минтранса Чалик может покинуть пост до конца года
- Суд приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии за мошенничество
- В аэропорту Шереметьево появился комплекс для противодействия беспилотникам
- Глава Минобороны Словакии заявил о прекращении военной помощи Украине
- В Южной Америке лидера Pink Floyd не пустили в отели из-за оправдания ХАМАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru