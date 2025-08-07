Госдепартамент не подтвердил введение санкций против России 8 августа
Власти США не стали подтверждать возможность введения новых санкций против России 8 августа в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал главный заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт в ходе брифинга.
Отвечая на вопрос журналистов, Пиготт отказался спекулировать о конкретных сроках или условиях введения ограничений.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной привязке санкционных мер к дате 8 августа, если к этому времени не будет достигнуто перемирие.
Официальных подтверждений этой информации пока нет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области
- Госдепартамент не подтвердил введение санкций против России 8 августа
- Механик рассказал, как езда без масла разрушает двигатель
- Автор «Сигма боя» объяснил, зачем бренд регистрировали на хумус и табак
- СМИ: Индийские НПЗ временно отказались от закупок нефти из России
- Омбудсмен Волынец предложила заменить «Пусть говорят» на семейный «Форт Боярд»
- СМИ: Максим Галкин получил травму при ДТП в Юрмале во время велопрогулки
- В России отвергли польский вброс о перемирии с Украиной на 49 лет
- В Госдуме поспорили с министром культуры о Дне артиста
- ВСМ Москва — Петербург вошла в транспортную схему столицы на 2026-2030 годы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru