Госдепартамент не подтвердил введение санкций против России 8 августа

Власти США не стали подтверждать возможность введения новых санкций против России 8 августа в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал главный заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос журналистов, Пиготт отказался спекулировать о конкретных сроках или условиях введения ограничений.