Госдепартамент не подтвердил введение санкций против России 8 августа

Власти США не стали подтверждать возможность введения новых санкций против России 8 августа в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал главный заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос журналистов, Пиготт отказался спекулировать о конкретных сроках или условиях введения ограничений.

СМИ: США введут вторичные санкции против России в ближайшую пятницу

Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной привязке санкционных мер к дате 8 августа, если к этому времени не будет достигнуто перемирие.

Официальных подтверждений этой информации пока нет, передает «Радиоточка НСН».

