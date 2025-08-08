Трамп не исключил встречи с Путиным, даже если у Москвы нет контактов с Киевом
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не исключает встречи с главой России Владимиром Путиным, даже если у Москвы нет контактов с Киевом.
По его словам, переговоры с российским коллегой не зависят от диалога между Кремлём и Киевом. На вопрос о том, остаётся ли в силе его ультиматум по РФ, Трамп ответил, что это зависят от решений российского руководства. Он не исключил, что ограничения могут быть объявлены уже 8 августа.
Ранее стало известно, что СМИ: Саммит Трампа и Путина состоится при условии переговоров Путина с Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
