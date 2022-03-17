Захарова обвинила La Stampa в цинизме после фото из Донецка

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова обвинила итальянскую газету La Stampa в цинизме после того, как она опубликовала снимок из Донецка после удара ракетой «Точка-У». При этом издание выдало его за фото из Киева, написала дипломат в своем Telegram-канале.

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По словам представителя МИД РФ, на перечисление одних только названий изданий, которые тиражируют дезинформацию, «ушел бы весь день». Захарова сообщила, что на передовице газеты опубликована фотография последствий обстрела, совершенного Вооруженными силами Украины в Донецке при помощи ракетного комплекса «Точка-У».

«Надпись на первой полосе газеты звучит следующим образом: "Так Киеву грозит последний штурм". Будто это в Киеве лежат тела жертв боевых действий, а не в Донецке», — заявила Захарова, подчеркнув, что данный фейк показателен.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели жителей Донецка в результате обстрела «украинскими националистами» ракетой «Точка-У».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия киевских властей схожи с попытками фашистов перед поражением допустить как можно больше жертв, сообщает ТАСС.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияМИД РФМария Захарова
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