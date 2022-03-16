Путин назвал кровавым терактом удар Киева «Точкой-У» по Донецку

На совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов российский лидер привёл в пример осуществлённый ВСУ удар ракетой «Точка-У» по Донецку.

«Четырнадцатого марта по центру Донецка был нанесён ракетный удар. Это был откровенный кровавый теракт, который унёс жизни больше 20 человек», - подчеркнул Путин, добавив, что Киев продолжает «такие обстрелы».

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели жителей Донецка в результате обстрела «украинскими националистами» ракетой «Точка-У».

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что ему известны имена всех лиц, ответственных за ракетную атаку на центр Донецка, сообщает «Свободная пресса».