«Возле речки валяется». Лукашенко рассказал о сбитой ракете «Точка-У» у Припяти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о ракете «Точка-У», запущенной со стороны Украины два дня назад. По его словам, она была перехвачена и сбита в районе реки Припять. Об этом глава государства рассказал во вторник на встрече с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности, передает БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, это можно расценивать как попытку втянуть Минск в боевые действия на Украине.

Минск и Москва считают, что при желании Киева конфликт можно быстро разрешить

«Это не фейк - то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит», - сказал белорусский глава. Лукашенко также посоветовал тем, кто не верит, сходить и посмотреть – ракета «где-то там возле речки валяется».

По словам Лукашенко, Белоруссия, если будет надо, ответит так, что «почувствуют все». Однако «пока терпим», заявил он.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РакетаАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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