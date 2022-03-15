«Возле речки валяется». Лукашенко рассказал о сбитой ракете «Точка-У» у Припяти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о ракете «Точка-У», запущенной со стороны Украины два дня назад. По его словам, она была перехвачена и сбита в районе реки Припять. Об этом глава государства рассказал во вторник на встрече с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности, передает БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, это можно расценивать как попытку втянуть Минск в боевые действия на Украине.