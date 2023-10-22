Японские рыбаки не могут выйти на промысел из-за антироссийских санкций
Японские рыбаки несут серьезные потери из-за антироссийских санкций – они не могут выйти на промысел возле Южных Курил из-за несостоявшихся переговоров между Москвой и Токио, сообщает Hokkaido Shimbun.
«Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора», — заявляют они.
Рыбаки уже требуют от японского правительства компенсировать им потери. Представители отрасли считают, что заниматься рыболовецким промыслом в дальнейшем им будет практически невозможно, пока Москва и Токио не улучшат отношения.
Также сложившая ситуация свидетельствует о том, что Японии придется поставить крест на надежде вернуть территории, считают журналисты. Ранее правительство страны утверждало, что активность японских рыбаков «свидетельствует об особом статусе Токио в отношении этих территорий».
Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в эфире НСН упрекнул Японию в нежелании сотрудничать с Россией. Токио существенно урезал закупки морепродуктов у Москвы, несмотря на то, что Россия готова сотрудничать с Японией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Сирии рейсы из аэропортов Дамаска и Алеппо перевели в Латакию
- Японские рыбаки не могут выйти на промысел из-за антироссийских санкций
- В Москве выпал снег
- Бауэр побоялся конфликта в Арктике из-за дружбы РФ с Китаем
- Омский губернатор поручил проверить детдома после видео с избиением подростка
- В Израиле объявили об эвакуации еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном
- Бастрыкин потребовал доклад о деле мигрантов, ограбивших ребёнка в Самаре
- Гагин заявил о расследовании продажи Украиной западного оружия
- При обстрелах Израилем аэропортов Дамаска и Алеппо погиб человек
- В Детройте убили женщину-раввина Саманту Уолл
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru