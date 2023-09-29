Рыбопромышленники упрекнули Японию в нежелании сотрудничать с Россией

Ранее министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии заявил, что японские власти прилагают все усилия, чтобы предотвратить введение в России запрета на ввоз японских морепродуктов, который возможен из-за опасений вокруг сброшенной в океан очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Мартынов в свою очередь напомнил, что Япония сама стала приобретать меньше продукции у России.

«Например, сократились закупки глубоководного краба, вылавливаемого на больших глубинах. Наполняемость мяса у него не очень высокая, он достаточно дешевый. Традиционно глубоководного краба у России покупали Япония и США. Америка вовсе остановила закупки в силу известных причин, а Япония значительно уменьшила их объем. Очевидно, это тоже связано с санкциями. Подчеркну — мы за сотрудничество с Японией, но та сама не стремится к партнерству с Россией. Поэтому запрет на ввоз японских морепродуктов будет политически оправдан, это не особо отразится на рыбном рынке России», — сказал Мартынов.

Собеседник НСН отметил, что Россельхознадзор Приморья внимательно следит за безопасностью рыбы и морепродуктов, которые попадают на стол к россиянам.

«Более того, рыболовецкие суда, ведущие промысел недалеко от Японии, набирают воду и привозят ее в Россельхознадзор. Ни один килограмм рыбы не покинет российский порт, пока не пройдет радиационный контроль. Есть специальная аппаратура, которая называется “Янтарь”, — с ее помощью и проводятся исследования. Поэтому за качество продукции в России можно быть спокойными», — добавил эксперт.

Спикер также указал на рост цен на рыбную продукцию из Японии.

«Если мы покупаем в Японии ту же сайру, мы приобретаем ее за валюту, а курс доллара сегодня очень высок. Если сайра стоит 100 или 150 рублей за банку, это не сайра. Это либо сельдь, либо иваси. Если же банка консервов стоит 250-280 рублей, мы понимаем, что это натуральная сайра. Нужно развивать собственный промысел сайры за пределами исключительной экономической зоны», — заявил собеседник НСН.

В заключение Мартынов рассказал о небывалом успехе путины.

«В этом году путина очень успешная, порядка 600 тысяч тонн. Лишь однажды, несколько лет назад, мы переваливали за 600 тысяч тонн. Для сравнения — в прошлом году эта цифра составила порядка 400 тысяч тонн. Будем надеяться, что эта рыба поступит в том числе и на внутренний рынок. Наши магазины, рестораны и в средней полосе, и в Сибири, и на Дальнем Востоке будут закупать не зарубежную семгу, а российскую дикую лососевую продукцию — очень вкусную и полезную», — подытожил он.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев заявил, что российские предприятия не занимаются рыбным промыслом в местах, куда сливается очищенная от радиоактивных веществ вода с АЭС «Фукусима-1». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

