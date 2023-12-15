Япония ввела санкции против российских компаний
Токио вводит новые санкции против 57 российских организаций, сообщает Министерство экономики Японии.
Также под ограничения попали две компании из ОАЭ, одна из Сирии, две из Узбекистана. Мера будет действовать с 22 декабря.
Среди прочих в списке значатся Уральский завод гражданской авиации, Брянский автомобильный завод, Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина, «Восточная верфь» и другие.
Всего в списке организаций, в отношении которых японские власти ввели запрет на экспорт, 494 компании и организации из РФ.
Ранее стало известно, что Япония введет санкции против стран, помогающих обходить ограничения в отношении РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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