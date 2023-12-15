Япония ввела санкции против российских компаний

Также под ограничения попали две компании из ОАЭ, одна из Сирии, две из Узбекистана. Мера будет действовать с 22 декабря.

Среди прочих в списке значатся Уральский завод гражданской авиации, Брянский автомобильный завод, Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина, «Восточная верфь» и другие.

Всего в списке организаций, в отношении которых японские власти ввели запрет на экспорт, 494 компании и организации из РФ.

Ранее стало известно, что Япония введет санкции против стран, помогающих обходить ограничения в отношении РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

