Самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны умер в Канаде
Самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко умер в Канаде 25 января. Как пишет RT, об этом заявили в посольстве России в Оттаве.
В ведомстве уточнили, что мужчина, который был активным участником Канадской Ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР, умер в возрасте 108 лет.
«Виктор Ульянович... участвовал в обороне Ленинграда. Прошёл боевой путь до Победы... В мирное время активно занимался общественной и воспитательной работой», - говорится в сообщении.
Ранее на 104-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мария Денисовна Колтакова, известная как «железная бабушка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
