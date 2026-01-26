Самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны умер в Канаде

Самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко умер в Канаде 25 января. Как пишет RT, об этом заявили в посольстве России в Оттаве.

Умерла старейшая жительница России

В ведомстве уточнили, что мужчина, который был активным участником Канадской Ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР, умер в возрасте 108 лет.

«Виктор Ульянович... участвовал в обороне Ленинграда. Прошёл боевой путь до Победы... В мирное время активно занимался общественной и воспитательной работой», - говорится в сообщении.

Ранее на 104-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мария Денисовна Колтакова, известная как «железная бабушка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СмертьКанадаВетераныВеликая Отечественная Война

Горячие новости

Все новости

партнеры