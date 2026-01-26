Медицина и IT: В России назвали самые «токсичные» профессии
Дефицит кадров провоцирует сверхурочные и непрофильные задачи, а это 33% случаев абьюза, заявил НСН Гарри Мурадян.
Косвенно токсичными можно считать сферы с высоким дефицитом кадров: медицина (90%), строительство (83%), продажи/услуги и логистика (80%), IT (78%), заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
SuperJob провел опрос об отношениях на работе между руководителем и коллегами. С абьюзом со стороны руководства лично сталкивались 42% экономически активных россиян, со стороны коллег — 27% опрошенных. При этом 58% опрошенных работников заявили, что непременно уволятся с работы, если столкнутся с проявлением абьюза от начальника. Мурадян отметил, что ситуация меняется не в лучшую сторону.
«Общая статистика по абьюзу на работе в России показывает рост случаев: 42% россиян сталкивались с психологическим насилием от руководства, 27% — от коллег. Более ранние данные за 2023–2024 года указывают на 39–45% случаев абьюза, чаще всего в форме нарушений Трудового договора. Это сверхурочные работы, задержки зарплаты. Нет прямой статистики по отраслям, но косвенные опросы отмечают буллинг в 76% компаний, преимущественно от начальников (82%)», - рассказал он.
По его словам, в отраслях с наибольшим дефицитом кадров чаще всего случаются нарушения.
«Прямых данных по “несправедливому отношению от начальства” по отраслям нет. Косвенно токсичными можно считать сферы с высоким дефицитом кадров: медицина (90%), строительство (83%), продажи/услуги и логистика (80%), IT (78%) — здесь чаще нарушения Трудового договора из-за нехватки персонала. Низкая удовлетворенность работой по сферам: врачи (66%), программисты (63%), медсестры (59%), водители (58%). Дефицит кадров провоцирует сверхурочные и непрофильные задачи, а это 33% случаев абьюза. В медицине и строительстве — высокая нагрузка и давление, в продажах/услугах — текучка и придирки; в IT — нечеткие задачи», - добавил он.
Ранее HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова объяснила НСН, что сегодня психологическому состоянию руководителей уделяется недостаточное внимание, а ведь именно они ответственны за обстановку в коллективе.
