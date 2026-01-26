Новый порядок оказания медпомощи беременным утвердили в России
Осмотр у врачей разного профиля беременные женщины будут проходить в чётко установленные сроки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов.
Он уточнил, что консультации у смежных специалистов, в том числе терапевта, офтальмолога и стоматолога, были распределены по триместрам беременности, с максимальным объёмом обследования при постановке на учёт.
«Это позволит в максимально короткие сроки проводить диагностику, прогнозировать возможные осложнения и назначать профилактическую терапию», — отметил Климов.
Ранее в Госдуме поддержали идею бесплатных генетических тестов для будущих родителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Ростехе» заявили о восстановлении работы системы бронирования Leonardo
- Вучич заявил, что его просили закрыть в Сербии российские СМИ
- Ректор ГИТИСа призвал выступивших против Богомолова подписаться
- Самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны умер в Канаде
- Новый порядок оказания медпомощи беременным утвердили в России
- «Это поле битвы»: Какие фильмы проходят отбор на новогодний показ в кинотеатрах
- Словакия и Венгрия намерены обратиться в суд из-за запрета на импорт газа из РФ
- Тираж романа Маргариты Симоньян превысил 100 000 экземпляров
- Медицина и IT: В России назвали самые «токсичные» профессии
- Диетолог заявила, что из-за сладкой газировки страдает головной мозг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru