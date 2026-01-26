Новый порядок оказания медпомощи беременным утвердили в России

Осмотр у врачей разного профиля беременные женщины будут проходить в чётко установленные сроки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов.

Неинвазивное пренатальное тестирование стало бесплатным по ОМС

Он уточнил, что консультации у смежных специалистов, в том числе терапевта, офтальмолога и стоматолога, были распределены по триместрам беременности, с максимальным объёмом обследования при постановке на учёт.

«Это позволит в максимально короткие сроки проводить диагностику, прогнозировать возможные осложнения и назначать профилактическую терапию», — отметил Климов.

Ранее в Госдуме поддержали идею бесплатных генетических тестов для будущих родителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

