Словакия и Венгрия намерены обратиться в суд из-за запрета на импорт газа из РФ
Словакия намерена обратиться в суд Евросоюза с целью аннулирования запрета на импорт российского газа в Европу с 2027 года. Как пишет RT, об этом заявил министр иностранных дел республики Юрай Бланар.
По его словам, что Братислава поддерживает постепенное снижение зависимости от импортируемого ископаемого топлива, однако предпринимаемые в этом направлении действия «должны учитывать географические, инфраструктурные и экономические особенности наиболее пострадавших государств-членов».
«Мы не можем принять решения, которые не отражают реальные возможности отдельных стран», - подчеркнул Бланар.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, сообщил, что Будапешт также намерен подать в суд. Он заявил, что голосование по отказу от российского газа является юридическим мошенничеством, так как санкцию «замаскировали под торговую меру», что позволило избежать необходимость единогласного принятия.
Ранее Совет ЕС окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года, пишут «Известия».
