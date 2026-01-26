Вучич заявил, что его просили закрыть в Сербии российские СМИ
Президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что ему предлагали закрыть в стране российские СМИ. Об этом сообщает RT.
По его словам, просьба поступила в ходе телефонного разговора. В частности, президент одной из европейских стран предложил закрыть в Сербии RT и Sputnik, пообещав оказать содействие в продвижении республики по пути вступления в Евросоюз.
«Я сказал: спасибо большое, давай увидимся по поводу баскетбола, посмотрим Евролигу и так далее», - рассказал Вучич в эфире телеканала Blik.
Кто именно просил его закрыть российские СМИ он уточнять не стал.
Ранее Вучич заявил, что Сербия не намерена вводить санкции против России даже в обмен на ускорение процесса вступления в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вучич заявил, что его просили закрыть в Сербии российские СМИ
- Ректор ГИТИСа призвал выступивших против Богомолова назвать имена
- Самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны умер в Канаде
- Новый порядок оказания медпомощи беременным утвердили в России
- «Это поле битвы»: Какие фильмы проходят отбор на новогодний показ в кинотеатрах
- Словакия и Венгрия намерены обратиться в суд из-за запрета на импорт газа из РФ
- Тираж романа Маргариты Симоньян превысил 100 000 экземпляров
- Медицина и IT: В России назвали самые «токсичные» профессии
- Диетолог заявила, что из-за сладкой газировки страдает головной мозг
- Смолин раскритиковал идею ограничить число платных мест в колледжах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru