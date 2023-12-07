Япония введет санкции против стран, помогающих обходить ограничения в отношении РФ
7 декабря 202304:04
Япония расширит санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление японского Министерства иностранных дел.
Это произойдет до конца текущего года. Также будут внесены в список третьи страны, которые, как утверждается, помогают обходить ограничения против РФ.
Ранее страны «Большой семерки» пришли к соглашению о введении запрета на импорт российских алмазов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru