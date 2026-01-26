«Это поле битвы»: Какие фильмы проходят отбор на новогодний показ в кинотеатрах
Александр Войтинский заявил НСН, что продюсеры фильма, «как крестьяне, должны загодя готовить почву», чтобы выйти в Новый год, а Алексей Воронков раскрыл, что сегодня любой фильм может встать практически на любую дату.
Для того, чтобы фильм встал на новогодний прокат, он должен иметь за собой большую медийную поддержку и протаптывать себе дорожку на эти даты за год или два. Такие секреты НСН раскрыл кинорежиссер Александр Войтинский.
Ранее Войтинский рассказал НСН, что мало какой фильм может выйти в новогодние праздники - эти даты практически невозможно выбить, там все решает «большой бизнес». Как пояснил потом режиссер, кто встанет в новогодние даты решают в конечном счете кинотеатры, которые оценивают фильм с точки зрения выгоды и масштаба поддержки в медиа.
«Это же кинотеатры решают - участники рынка, а не государство. Соответственно, они с прокатчиками, с платформами, все это обсуждают. На что смотрит кинотеатр? На то, чтобы люди пришли, им важна промо-поддержка. Если это при поддержке какого-то крупного телеканала, «России», например, то это уже проект, понятный кинотеатрам: большой блокбастер, делает крупная студия, их поддерживает «Россия». То есть будет ковровая бомбардировка рекламой. И вот так уже следующий Новый год всем сегодня понятен. И все уже все знают, что Новый год поделен между какими-то тремя-четырьмя крупными фильмами», - рассказал он.
По словам Войтинского, переговоры за даты проката и его длительность – это область вечных боев.
«Поддержка очень важна. Потому что кинотеатры-то покажут, дадут несколько экранов и уберут. Если «Чебурашка» собирает больше одного показа, значит, надо отдавать ему больше экранов. За этим же следит конкурирующая студия и говорит: «Подождите, а вы чего взамен у нас экраны забираете?» Начинаются переговоры. То есть это область таких бесконечных боев. Ты, как крестьянин, должен загодя готовить землю на два года вперед. Ты должен выкупить бренд у автора, «забукировать» звезд. И вот этот проект ты показываешь, условно, какому-то телеканалу, который дает добро на поддержку», - подытожил он.
В свою очередь председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков раскрыл, что сегодня нет какого-то запрета для фильмов на новогодние даты, их вообще почти всегда запрашивает продюсер картины.
«В 99% случаев дату проката заявляет продюсер. Здесь, прежде всего, речь идет о бизнесе. То есть сегодня абсолютно любой фильм может встать практически на любую дату. Есть сложности с праздниками, например, с 9 Мая. В этот период надо очень осторожно подходить к фильмам, которые выходят. Что касается Нового года, то, в основном, это страх оказаться за бортом, потому что на Новый год выходят очень сильные картины, идут самые большие сборы. В эти праздники у нас выходило три фильма-монстра. И когда к двум детским семейным картинам добавилась третья, то кинотеатры поняли, что это перебор. Между собой борются три больших дистрибьютора: «Атмосфера кино», Национальная Медиа Группа и компания «Централ Партнершип», - отметил он.
Однако, как добавил Воронков, одно ограничение все-таки есть и касается оно картин, поддерживаемых «Фондом кино».
«Единственное ограничение на сегодня, если, например, третья часть франшизы снимается при поддержке «Фонда кино». Тогда он такие фильмы заставляет выходить летом, что и случилось в этом году с «Холопом». У всех остальных нет такого страшного приказа – не выходить в Новый год, просто это просто поле для битвы сильных проектов. Очень много свободного времени в этом году для фильмов, например, в марте у нас за 28 дней выйдет всего лишь один «Домовенок Кузя», хотя это сезон. Есть летний период, когда за два с половиной месяца выйдут всего лишь две российские картины. То есть мест, куда встать, и в том числе попасть в сезон, пока довольно много. Все бьются на Новый год, но я это связываю с просчетом рисков и выручки», - подытожил Воронков.
Ранее главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова заявила НСН, что в киноиндустрии всего несколько дат, которые точно собирают «адекватную кассу», а ставка на рекламу зачастую не срабатывает.
