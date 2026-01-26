Для того, чтобы фильм встал на новогодний прокат, он должен иметь за собой большую медийную поддержку и протаптывать себе дорожку на эти даты за год или два. Такие секреты НСН раскрыл кинорежиссер Александр Войтинский.

Ранее Войтинский рассказал НСН, что мало какой фильм может выйти в новогодние праздники - эти даты практически невозможно выбить, там все решает «большой бизнес». Как пояснил потом режиссер, кто встанет в новогодние даты решают в конечном счете кинотеатры, которые оценивают фильм с точки зрения выгоды и масштаба поддержки в медиа.

«Это же кинотеатры решают - участники рынка, а не государство. Соответственно, они с прокатчиками, с платформами, все это обсуждают. На что смотрит кинотеатр? На то, чтобы люди пришли, им важна промо-поддержка. Если это при поддержке какого-то крупного телеканала, «России», например, то это уже проект, понятный кинотеатрам: большой блокбастер, делает крупная студия, их поддерживает «Россия». То есть будет ковровая бомбардировка рекламой. И вот так уже следующий Новый год всем сегодня понятен. И все уже все знают, что Новый год поделен между какими-то тремя-четырьмя крупными фильмами», - рассказал он.