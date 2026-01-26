Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с НСН высказал мнение, что обращение против назначения режиссера Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ не должно быть анонимным.

В соцсетях распространилось открытое обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой против назначения и.о. Школы-студии МХАТ режиссера Константина Богомолова. Авторы письма заявили, что «выбор этой кандидатуры категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории», особые этические принципы и основы русского психологического театра. По их мнению, возглавить знаменитую школу должен сам бывший мхатовец. Обращение подписано: «выпускники школы-студии МХАТ».

«Мнение выпускников авторитетно, но у них должны быть имя и фамилия. А здесь мы видим анонимный текст. Ни один выпускник не подписался, выступая против конкретного человека. Ну, хотите, давайте называться выпускниками Хогвартса или Слизерина. Мы не знаем, кто это и какое отношение эти люди имеют к Школе-студии МХАТ. Люди, не дождавшиеся даже первой встречи, уже так выступают. Подобные подходы мне представляются сомнительными. Сначала нужно встретиться, а потом уже говорить», - считает Заславский.