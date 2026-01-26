Ректор ГИТИСа призвал выступивших против Богомолова подписаться

Мнение выпускников Школы-студии МХАТ при назначении нового ректора имеет значение, но оно не должно быть анонимным, заявил НСН ректор ГИТИСа Григорий Заславский.


Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с НСН высказал мнение, что обращение против назначения режиссера Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ не должно быть анонимным.

В соцсетях распространилось открытое обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой против назначения и.о. Школы-студии МХАТ режиссера Константина Богомолова. Авторы письма заявили, что «выбор этой кандидатуры категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории», особые этические принципы и основы русского психологического театра. По их мнению, возглавить знаменитую школу должен сам бывший мхатовец. Обращение подписано: «выпускники школы-студии МХАТ».

«Мнение выпускников авторитетно, но у них должны быть имя и фамилия. А здесь мы видим анонимный текст. Ни один выпускник не подписался, выступая против конкретного человека. Ну, хотите, давайте называться выпускниками Хогвартса или Слизерина. Мы не знаем, кто это и какое отношение эти люди имеют к Школе-студии МХАТ. Люди, не дождавшиеся даже первой встречи, уже так выступают. Подобные подходы мне представляются сомнительными. Сначала нужно встретиться, а потом уже говорить», - считает Заславский.

При этом ректор ГИТИСа не смог ответить на вопрос НСН, не обусловлен ли выбор именно анонимного способа донесения позиции «выпускниками» боязнью возможных неприятностей или даже репрессий.

Вместе с тем Заславский считает, что даже самые неожиданные назначения могут благоприятно сказаться на развитии Школы-студии МХАТ.

«Я пришел в ГИТИС в очень недоброжелательной атмосфере, никогда не руководил такими коллективами, и вполне конкретные люди выступали против меня. Но среди лучших ректоров ГИТИСа были в том числе неожиданные фигуры», - отметил Заславский.

Открытое обращение против назначения Богомолова и.о. Школы-студии МХАТ разместили у себя в телеграм-каналах актер Антон Шагин и актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Последняя сопроводила репост, что «очень поддерживает» письмо. Меньшова напомнила, что она, как и ее знаменитые родители, также выпускники Школы-студии МХАТ. О разочаровании относительно нового назначения Богомолова высказалась и вдова Николая Караченцова, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина.

