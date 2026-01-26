В «Ростехе» заявили о восстановлении работы системы бронирования Leonardo
Работоспособность системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановлена. Об этом со ссылкой на «Ростех» сообщает ТАСС.
В ведомстве указали, что к сбою привела внутренняя техническая проблема на стороне провайдера, которым является компания «Сирена Трэвел».
Гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников, в свою очередь, рассказал, что также была восстановлена работа системы «Астра».
«С «Сиреной» ещё не до конца разобрались. На этапе ввода данных возникает сбой», - добавил он в своём Telegram-канале.
Ранее в Минтрансе РФ заявили, что вместе с Росавиацией и авиакомпаниями работают над минимизацией влияния возникших из-за сбоя сложностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
