В «Ростехе» заявили о восстановлении работы системы бронирования Leonardo

В ведомстве указали, что к сбою привела внутренняя техническая проблема на стороне провайдера, которым является компания «Сирена Трэвел».

Гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников, в свою очередь, рассказал, что также была восстановлена работа системы «Астра».

«С «Сиреной» ещё не до конца разобрались. На этапе ввода данных возникает сбой», - добавил он в своём Telegram-канале.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что вместе с Росавиацией и авиакомпаниями работают над минимизацией влияния возникших из-за сбоя сложностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

