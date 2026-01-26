Рютте: Евросоюз не способен без США обеспечить боевые действия на Украине

Евросоюз не может без США обеспечивать способность Украины вести боевые действия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Пентагон назвал Россию постоянной, но контролируемой угрозой востоку НАТО

Выступая в Комитете по обороне Европарламента, он указал, что действий, которые Евросоюз предпринял для усиления своей военной промышленности, «даже близко не достаточно, чтобы поддерживать Украину и снабжать её в будущем».

«Поэтому мы должны продолжать массово закупать оружие у США, чтобы поставить Киеву ключевые военные возможности, в первую очередь - ракеты-перехватчики для ПВО», - подчеркнул генсек альянса.

Ранее Рютте заявил, что американский ядерный зонтик является главной гарантией безопасности Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ВооружениеСШАУкраинаНАТОМарк Рютте

Горячие новости

Все новости

партнеры