Рютте: Евросоюз не способен без США обеспечить боевые действия на Украине
Евросоюз не может без США обеспечивать способность Украины вести боевые действия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Выступая в Комитете по обороне Европарламента, он указал, что действий, которые Евросоюз предпринял для усиления своей военной промышленности, «даже близко не достаточно, чтобы поддерживать Украину и снабжать её в будущем».
«Поэтому мы должны продолжать массово закупать оружие у США, чтобы поставить Киеву ключевые военные возможности, в первую очередь - ракеты-перехватчики для ПВО», - подчеркнул генсек альянса.
Ранее Рютте заявил, что американский ядерный зонтик является главной гарантией безопасности Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
