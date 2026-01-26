Тираж романа Маргариты Симоньян превысил 100 000 экземпляров

Тираж романа «В начале было Слово — в конце будет Цифра» главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян составил 100 000 экземпляров, а продажи издания в январе текущего года продолжают расти, сообщает RT. В январе 2026 года продажи книги продолжают расти.

«Антиутопия, соединившая библейские аллюзии с острой сатирой на цифровое общество, остаётся в топе продаж и сохраняет стабильно высокий читательский интерес вот уже полгода», — констатировали в издательской группе «Эксмо-АСТ».