Тираж романа Маргариты Симоньян превысил 100 000 экземпляров

Тираж романа «В начале было Слово — в конце будет Цифра» главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян составил 100 000 экземпляров, а продажи издания в январе текущего года продолжают расти, сообщает RT. В январе 2026 года продажи книги продолжают расти.

«Антиутопия, соединившая библейские аллюзии с острой сатирой на цифровое общество, остаётся в топе продаж и сохраняет стабильно высокий читательский интерес вот уже полгода», — констатировали в издательской группе «Эксмо-АСТ».

В частности, в сети «Читай-город» книга стала лидером в списке бестселлеров в первый месяц продаж, а на прошло неделе роман вошел в тройку самых продаваемых изданий Московского дома книги.

Также в октябре 2025 года роман Симоньян получил звание «Книга месяца» и вошел, по версии магазинов «Читай-город», в топ-10 востребованных книг прошлого года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2025 году самой популярной у российских читателей стала книга японского автора Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
