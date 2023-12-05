Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 28 компаний из РФ

В санкционный список внесли юридических лиц авиакомпании «Северо-Запад», ООО «Дельфин Алабуга», АО «РосАэро» и другие организации. Также рестрикции введены в отношении юрлиц из Германии, Казахстана, Китая, Армении, Белоруссии и Бельгии.

Минторг утверждает, что компании участвовали или могли быть вовлечены в деятельность, противоречащую интересам США. В частности, считает ведомство, юрлица выполняли контракты для российских структур оборонного сектора.

США 1 декабря внесли в санкционный список три судоходные компании и три нефтяных танкера, передает «Радиоточка НСН».

