Япония попросила разъяснить указ Путина о «Сахалине-2»

Он назвал проект «важным для обеспечения стабильных энергопоставок». Как отметил глава японской дипломатии, указ президента России Владимира Путина не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу прекращены. По словам Хаяси, в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки сжиженного природного газа в Японию.

Как сообщалось ранее, из-за действий России сужаются мировые рынки. Поэтому Япония будет вынуждена конкурировать с Европой в поисках альтернативных источников поставок.

