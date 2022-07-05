Япония попросила разъяснить указ Путина о «Сахалине-2»
Японское правительство запросило у Москвы по дипломатическим каналам пояснения относительно указа президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2», заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.
Он назвал проект «важным для обеспечения стабильных энергопоставок». Как отметил глава японской дипломатии, указ президента России Владимира Путина не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу прекращены. По словам Хаяси, в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки сжиженного природного газа в Японию.
Как сообщалось ранее, из-за действий России сужаются мировые рынки. Поэтому Япония будет вынуждена конкурировать с Европой в поисках альтернативных источников поставок.
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