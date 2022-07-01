Япония изучит влияние указа Путина о проекте «Сахалин-2»

Правительство Японии изучает влияние указа президента России Владимира Путина о нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом заявил заместитель генерального секретаря правительства Сэйдзи Кихара.

Президент подписал указ о переходе имущества «Сахалин Энерджи» в собственность РФ

Ранее российский лидер подписал документ, предусматривающий переход прав оператора «Сахалина-2» компании Sakhalin Energy новому юрлицу. Имущество организации перейдет в собственность РФ и одновременно будет передано новому оператору в безвозмездное пользование, пишет РИА ФАН.

Политик сообщил, что Токио известно о решении Москвы. Как отметил Кихара, нельзя допустить ущемления прав Японии в области полезных ископаемых.

«В настоящее время мы изучаем вопрос того, что будет происходить с долей японских предприятий в проекте "Сахалин-2", а также вопрос влияния на импорт в Японию СПГ», — цитирует замгенсека РИА Новости.

Кихара подчеркнул, что Токио пока не определил, какие ответные шаги могут быть предприняты, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СахалинЯпонияВладимир Путин
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