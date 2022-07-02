СМИ: Путин своим решением по «Сахалину-2» начал борьбу за энергоресурсы между Западом и Японией

Кадыров: подразделения союзных войск находятся в центре Лисичанска СМИ: решение Путина по «Сахалину-2» развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы Советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман скончался на 102-м году жизни Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо продлил контракт с клубом В Магадане зафиксировали рекордную температуру