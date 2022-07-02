СМИ: Путин своим решением по «Сахалину-2» начал борьбу за энергоресурсы между Западом и Японией
Из-за решения президента России Владимира Путина по «Сахалину-2» развернется противоборство между Западом и Японией из-за энергоресурсов, пишет Bloomberg.
Из-за действий России сужаются мировые рынки. Поэтому Япония будет вынуждена конкурировать с Европой в поисках альтернативных источников поставок. Эксперты считают, что указ по «Сахалину-2» вынудят Токио приобретать газ на уже загруженных рынках. При этом, считают журналисты, спотовые цены могут увеличиться и станут причиной паники на рынке.
Ранее издание Financial Times назвало решение президента России Владимира Путина по нефтегазовому проекту «Сахалин-2» сигналом западным энергетическим гигантам.
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