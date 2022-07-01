Президент подписал указ о переходе имущества «Сахалин Энерджи» в собственность РФ
Доли акционеров «Сахалина-2» будут переданы государственному обществу c ограниченной ответственностью, все иностранные акционеры за следующий месяц должны будут согласиться принять доли пропорционально нынешним. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Правительство создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому переходят все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компании" <...> Имущество компании подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации", — сообщается в опубликованном тексте указа.
На подобные меры правительство, как написано в указе, пошло из-за недружественных действий США и ряда международных организаций.
Оператором «Сахалина-2» являлась компания «Сахалин Энерджи», «Газпром» владел 50% и одной акцией компании, также крупнейшим держателем акций была компания Shell (27,5% минус одна акция).
Ранее на фоне военной спецоперации РФ на Украине британо-нидерландская компания Shell решила выйти из совместных с «Газпромом» предприятий, среди которых «Сахалин-2», «Енисей» и «Салым Петролеум».
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