Иран атаковал город Димону с главным израильским ядерным объектом

По данным телеканала Al Araby, одна ракета попала в здание. Кроме того, сообщалось о нескольких ударах Ирана в направлении пустыни Негев, в которой находится Центр ядерных исследований.

Отмечается, что Иран атаковал Димону в ответ на сегодняшний удар по Натанзе.

Ранее Израиль и США атаковали комплекс по обогащению урана имени Ахмади Рошана в городе Натанзе (Иран). Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

