Иран атаковал город Димону с главным израильским ядерным объектом
Иран атаковал расположенный на юге Израиля город Димона, в котором находится главный израильский ядерный объект. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.
В результате перехвата ракеты было зафиксировано падение обломков, очевидцы сняли на видео момент падения. На месте происшествия вспыхнул пожар. В результате инцидента пострадало порядка 20 человек, в том числе 10-летний ребенок.
По данным телеканала Al Araby, одна ракета попала в здание. Кроме того, сообщалось о нескольких ударах Ирана в направлении пустыни Негев, в которой находится Центр ядерных исследований.
Отмечается, что Иран атаковал Димону в ответ на сегодняшний удар по Натанзе.
Ранее Израиль и США атаковали комплекс по обогащению урана имени Ахмади Рошана в городе Натанзе (Иран). Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
