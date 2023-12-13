«Взрывная ситуация»: Генассамблея ООН выступила за прекращение огня в Газе
Генассамблея ООН потребовала немедленного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и ХАМАС. Против выступили 10 стран, в том числе США. Между тем боевые действия продолжаются.
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также освобождения всех заложников без предварительных условий.
За резолюцию проголосовали 153 государства. Против проголосовали 10 стран, включая Израиль, США, Австрию и Чехию. Еще 23 страны, в том числе Великобритания, Германия, Украина, Италия, Аргентина и Грузия, воздержались. При этом Генассамблея проголосовала против предложения Вашингтона включить в документ поправку с осуждением атаки ХАМАС.
Резолюция, которая касается тяжелой ситуации с палестинским мирным населением в Газе, была подготовлена Египтом и Мавританией. Авторы неоднократно подчеркивали, что документ является исключительно гуманитарным, и не желали его политизации.
В резолюции говорится, что ГА ООН требует немедленного гуманитарного прекращения огня, а также немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников и обеспечения гуманитарного доступа. В тексте также содержится требование ко всем сторонам соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц.
При этом 8 декабря резолюцию с такими же требованиями заблокировали в Совете безопасности ООН. Поддержали документ 13 членов Совбеза, Соединенные Штаты проголосовали против, а Британия воздержалась. Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой, в отличие от резолюций СБ ООН.
Так, боевые действия между ХАМАС и Израилем продолжаются. Израильское Минобороны 13 декабря заявило, что военная структура ХАМАС в северной части сектора Газа приближается к краху. По данным ведомства, израильские войска в анклаве уже действуют в туннелях, чтобы найти бункеры, командные центры, узлы связи и склады оружия.
А 12 декабря американские чиновники сообщили газете The Wall Street Journal, что военные Израиля начали закачивать морскую воду в сеть туннелей ХАМАС в Газе, что является частью усилий по уничтожению подземной инфраструктуры движения. Отмечается, что процесс находится на ранней стадии.
В свою очередь представитель Минобороны Израиля отказался от комментариев, заявив, что действия армии в отношении туннелей носят конфиденциальный характер.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на 3 декабря, с начала наземной операции в секторе Газа военные обнаружили более 800 шахт, ведущих к подземным туннелям ХАМАС, около 500 из них разрушили. Отмечалось, что большинство туннелей находятся в жилых районах, часто они расположены вблизи или внутри гражданских объектов (школ, детских садов, игровых площадок, мечетей).
Между тем разные страны продолжают предупреждать Израиль и ХАМАС о выходе конфликта за его пределы. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 12 декабря заявил, что продолжение конфликта может привести к его выходу из-под контроля. В таком случае, указал он, конфликт охватит весь ближневосточный регион.
«Если нападения на сектор Газа немедленно не прекратятся, существует вероятность взрывного развития ситуации и выхода ее из-под контроля», — приводит агентство Anadolu его слова.
Кроме того, глава иранского МИД отметил, что вето Соединенных Штатов по резолюции Совета Безопасности ООН с призывом о прекращении огня в Газа указывает на недостаточное осознание Вашингтоном опасности распространения конфликта на Ближнем Востоке.
В свою очередь президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН отмечал, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет нарастать. По его словам, он может закончиться большой ирано-израильской войной.
«Война будет нарастать предсказуемо. Закончится ли она большой ирано-израильской войной, никто не знает. Если этим закончится, то, вполне возможно, она выйдет на ядерную фазу. Организаторы всего этого безобразия могут аплодировать сами себе. Критический момент будет тогда, когда существование страны окажется под угрозой. Тогда, когда настанет время для ядерных бомбардировок… Тогда Израиль войдет в историю не один, а с большим количеством соседей, в первую очередь тех, кто на него наезжает. Иран в этой системе первый. Ни одна империя, которая начала Первую мировую войну, не осталась на карте. Тогда все началось с того, что эрцгерцога Франца Фердинанда пристрелил студент», - сказал Сатановский.
Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетяньяху заявил 12 декабря, что Белый дом полностью поддержал проведение наземной операции в секторе Газа.
«После интенсивного диалога с президентом США Джо Байденом и его кабинетом мы получили полную поддержку наземной операции и снижение международного давления с целью прекращения войны», — сказал политик.
При этом Нетяньяху признал, что между Израилем и США существуют разногласия по поводу видения послевоенного сектора Газа.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 17 тысяч, пострадали более 48 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Израиль заявил, что в заложниках у ХАМАС остались 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных были освобождены, передает «Радиоточка НСН».
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