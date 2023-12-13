«Взрывная ситуация»: Генассамблея ООН выступила за прекращение огня в Газе

Резолюция, которая касается тяжелой ситуации с палестинским мирным населением в Газе, была подготовлена Египтом и Мавританией. Авторы неоднократно подчеркивали, что документ является исключительно гуманитарным, и не желали его политизации.

В резолюции говорится, что ГА ООН требует немедленного гуманитарного прекращения огня, а также немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников и обеспечения гуманитарного доступа. В тексте также содержится требование ко всем сторонам соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц.

При этом 8 декабря резолюцию с такими же требованиями заблокировали в Совете безопасности ООН. Поддержали документ 13 членов Совбеза, Соединенные Штаты проголосовали против, а Британия воздержалась. Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой, в отличие от резолюций СБ ООН.

Так, боевые действия между ХАМАС и Израилем продолжаются. Израильское Минобороны 13 декабря заявило, что военная структура ХАМАС в северной части сектора Газа приближается к краху. По данным ведомства, израильские войска в анклаве уже действуют в туннелях, чтобы найти бункеры, командные центры, узлы связи и склады оружия.

А 12 декабря американские чиновники сообщили газете The Wall Street Journal, что военные Израиля начали закачивать морскую воду в сеть туннелей ХАМАС в Газе, что является частью усилий по уничтожению подземной инфраструктуры движения. Отмечается, что процесс находится на ранней стадии.

В свою очередь представитель Минобороны Израиля отказался от комментариев, заявив, что действия армии в отношении туннелей носят конфиденциальный характер.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на 3 декабря, с начала наземной операции в секторе Газа военные обнаружили более 800 шахт, ведущих к подземным туннелям ХАМАС, около 500 из них разрушили. Отмечалось, что большинство туннелей находятся в жилых районах, часто они расположены вблизи или внутри гражданских объектов (школ, детских садов, игровых площадок, мечетей).