Байден: США продолжат военную поддержку Израиля до уничтожения ХАМАС

«Мы продолжим оказывать военную поддержку, пока они не избавятся от ХАМАС, но нам следует быть осторожными, очень осторожными», — цитирует политика ТАСС.

В то же время Байден отметил, что отношение международного сообщества к ситуации может измениться из-за характера проводимых Израилем военных операций. Президент США призвал не допустить подобного развития событий.

Также Байден сообщил, что американская сторона продолжит поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа для мирных палестинцев.

«Мы обращаем внимание наших израильских друзей на то, что необходимо защищать гражданских», — добавил американский лидер.

Между тем CBS News/YouGov провели опрос, по итогам которого выяснилось, что большинство американцев недовольны действиями Байдена по отношению к палестино-израильскому конфликту. Так, 61% респондентов не разделяют подход главы государства к разрешению противостояния, пишет Ura.ru.

