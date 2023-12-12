Байден: США продолжат военную поддержку Израиля до уничтожения ХАМАС

США продолжат поставлять вооружения Израилю до полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на приеме по случаю празднования еврейского праздника Хануки.

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«Мы продолжим оказывать военную поддержку, пока они не избавятся от ХАМАС, но нам следует быть осторожными, очень осторожными», — цитирует политика ТАСС.

В то же время Байден отметил, что отношение международного сообщества к ситуации может измениться из-за характера проводимых Израилем военных операций. Президент США призвал не допустить подобного развития событий.

Также Байден сообщил, что американская сторона продолжит поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа для мирных палестинцев.

«Мы обращаем внимание наших израильских друзей на то, что необходимо защищать гражданских», — добавил американский лидер.

Между тем CBS News/YouGov провели опрос, по итогам которого выяснилось, что большинство американцев недовольны действиями Байдена по отношению к палестино-израильскому конфликту. Так, 61% респондентов не разделяют подход главы государства к разрешению противостояния, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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