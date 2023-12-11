«Заморозят зимой?»: Когда завершится израильско-палестинский конфликт
США требуют завершения операции в Газе до конца 2023 года, в самом же Израиле рассчитывают на заморозку конфликта к январю-февралю.
США потребовали от Израиля закончить операцию в секторе Газа до конца текущего года. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на послание госсекретаря США Энтони Блинкена.
Отмечается, что соответствующую позицию политик озвучил во время своего недавнего посещения Израиля. При этом американские власти потребовали от Тель-Авива облегчить страдания народа Палестины, особенно на юге анклава.
Вместе с тем американские чиновники предпочитают не называть крайние сроки завершения операции в секторе Газа. По мнению журналистов, Израилю нужно несколько недель, чтобы добиться успеха, после чего Вашингтон может урезать объемы военной помощи.
Авторы The Economist полагают, что проведение ЦАХАЛ успешной операции маловероятно. По мнению The Economist, США могут потребовать от Израиля остановить бомбардировку сектора Газа, однако Тель-Авив продолжит кампанию, правда, при меньшей интенсивности. В этом случае Израиль не сумеет уничтожить организаторов нападения 7 октября, а ХАМАС продолжит контролировать часть анклава.
По мнению же 40% рядовых американцев, правительство США тратит чрезмерные средства на помощь Израилю. Достаточными расходы Вашингтона сочли 30% респондентов. Об этом сообщила газета Financial Times.
ЗАМОРОЗЯТ К ФЕВРАЛЮ
Тем временем израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил в интервью НСН, что израильско-палестинский конфликт будет заморожен к январю-февралю 2024 года, а возобновление военной операции создает видимость борьбы для израильского общества.
«До января-февраля ситуация останется такой же — то обострение, то облегчение, пока не будут возвращены все заложники. Потом, скорее всего, будет заморозка. ХАМАС не будет ликвидирован, конфликт перейдет в фазу вялотекущего, такая война на истощение. Было отпущено уже около 50 заложников и пленных израильтян, из тюрем было отпущено около 150 человек в пользу ХАМАС. У ХАМАС остается еще более ста заложников, включая тела погибших израильтян. Беженцы скопились на юге сектора Газа. США напрямую говорят Израилю не входить в южную часть из-за мирных граждан. Поэтому военная операция будет завершена на тех позициях, на которых сейчас находится армия Израиля, дальше продвижения не будет», — заявил Ципис.
За окончание конфликта выступают и простые израильтяне. Так, на митинге в центре Тель-Авива вечером 9 декабря собрались тысячи человек. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Они потребовали от правительства Беньямина Нетаньяху провести переговоры, цель которых — освободить из палестинского плена оставшихся заложников. Кроме того, семьи похищенных обратились с требованием получения доступа к заложникам и предоставления информации о их здоровье к Международному Комитету Красного Креста.
Также перед митингующими выступили освобожденные заложники, рассказавшие о рисках и трудностях нахождения в плену.
НАЧАЛО КОНЦА?
Вместе с тем сам глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху назвал последние дни операции армии страны в Газе началом конца ХАМАС. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».
Всего, по его словам, за последние несколько дней в израильский плен сдались десять представителей палестинского движения.
Тем временем, по сведениям представителя министерства здравоохранения Палестины Ашрафа аль-Кудра, удары армии Израиля по сектору Газа унесли жизни почти 18 тысяч человек, ранения получили свыше 49 тысяч человек.
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