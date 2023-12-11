«Заморозят зимой?»: Когда завершится израильско-палестинский конфликт

Авторы The Economist полагают, что проведение ЦАХАЛ успешной операции маловероятно. По мнению The Economist, США могут потребовать от Израиля остановить бомбардировку сектора Газа, однако Тель-Авив продолжит кампанию, правда, при меньшей интенсивности. В этом случае Израиль не сумеет уничтожить организаторов нападения 7 октября, а ХАМАС продолжит контролировать часть анклава.

По мнению же 40% рядовых американцев, правительство США тратит чрезмерные средства на помощь Израилю. Достаточными расходы Вашингтона сочли 30% респондентов. Об этом сообщила газета Financial Times.

ЗАМОРОЗЯТ К ФЕВРАЛЮ

Тем временем израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил в интервью НСН, что израильско-палестинский конфликт будет заморожен к январю-февралю 2024 года, а возобновление военной операции создает видимость борьбы для израильского общества.

«До января-февраля ситуация останется такой же — то обострение, то облегчение, пока не будут возвращены все заложники. Потом, скорее всего, будет заморозка. ХАМАС не будет ликвидирован, конфликт перейдет в фазу вялотекущего, такая война на истощение. Было отпущено уже около 50 заложников и пленных израильтян, из тюрем было отпущено около 150 человек в пользу ХАМАС. У ХАМАС остается еще более ста заложников, включая тела погибших израильтян. Беженцы скопились на юге сектора Газа. США напрямую говорят Израилю не входить в южную часть из-за мирных граждан. Поэтому военная операция будет завершена на тех позициях, на которых сейчас находится армия Израиля, дальше продвижения не будет», — заявил Ципис.

За окончание конфликта выступают и простые израильтяне. Так, на митинге в центре Тель-Авива вечером 9 декабря собрались тысячи человек. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Они потребовали от правительства Беньямина Нетаньяху провести переговоры, цель которых — освободить из палестинского плена оставшихся заложников. Кроме того, семьи похищенных обратились с требованием получения доступа к заложникам и предоставления информации о их здоровье к Международному Комитету Красного Креста.

Также перед митингующими выступили освобожденные заложники, рассказавшие о рисках и трудностях нахождения в плену.

НАЧАЛО КОНЦА?

Вместе с тем сам глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху назвал последние дни операции армии страны в Газе началом конца ХАМАС. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».