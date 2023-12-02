Макрон: Израилю придется уточнить цели операции в Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Израиль намерен полностью уничтожить палестинское движение ХАМАС, то война продлится десять лет.

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Французский лидер призвал израильские власти точнее сформулировать свою цель в конфликте.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что порядка трех тысяч подали заявления в Международный уголовный суд против Израиля и его должностных лиц.

Турецкий лидер также заявил, что у премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяхуа «есть атомная бомба», но несмотря на это «конец близок», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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