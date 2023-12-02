Макрон: Израилю придется уточнить цели операции в Газе
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Израиль намерен полностью уничтожить палестинское движение ХАМАС, то война продлится десять лет.
Французский лидер призвал израильские власти точнее сформулировать свою цель в конфликте.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что порядка трех тысяч подали заявления в Международный уголовный суд против Израиля и его должностных лиц.
Турецкий лидер также заявил, что у премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяхуа «есть атомная бомба», но несмотря на это «конец близок», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru