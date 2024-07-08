ВСУ дважды за час атаковали Кременную в ЛНР

По его словам, в результате первого обстрела повреждения получили порядка 25 квартир, линии электропередач и газопровод среднего давления. В результате были обесточены шесть улиц.

Во второй раз ВСУ атаковали частный сектор, ранив двоих мирных жителей и разрушив 10 жилых домов.

По словам главы округа, украинские войска целенаправленно наносят удары по мирному населению.

Ранее ВСУ с помощью беспилотников атаковали три населенных пункта Шебекинского округа Белгородской области.

