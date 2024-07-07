ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали три населенных пункта Шебекинского округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В спальном микрорайоне Белгорода упал беспилотник

В результате атак пострадавших нет. В Шебекине на территории сельскохозяйственного предприятия упал FPV-дрон. Поврежден комбайн и легковой автомобиль.

В поселке Красное сдетонировал дрон-камикадзе. В населенном пункте Ленинский беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом.

Накануне украинские войска обстреляли Шебекино, пострадал один человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаБелгород

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