ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали три населенных пункта Шебекинского округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
В результате атак пострадавших нет. В Шебекине на территории сельскохозяйственного предприятия упал FPV-дрон. Поврежден комбайн и легковой автомобиль.
В поселке Красное сдетонировал дрон-камикадзе. В населенном пункте Ленинский беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом.
Накануне украинские войска обстреляли Шебекино, пострадал один человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru