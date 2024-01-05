ПВО сбила в районе Кременной шесть беспилотников ВСУ
Средства противовоздушной обороны России сбили шесть беспилотных летательных аппаратов Украины в ЛНР, сообщает РИА Новости.
Это произошло в районе Кременной. Также в течение минувших суток бойцы РФ на краснолиманском направлении нанесли поражение живой силе противника в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 120 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Ранее генерал ВСУ Кривонос заявил о провале плана атаковать РФ миллионами дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru