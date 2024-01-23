ВСУ атаковали Белгородскую область из советского гранатомета
Украинские войска атаковали из советского гранатомета СПГ-9 «Копье» хутор Панков (Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
По его данным, ВСУ выпустили по населенному пункту два выстрела, пострадавших нет. Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы уничтожили в Панкове два беспилотника, разрушений зафиксировано не было.
Также три минометных снаряда были зафиксированы в поселке Красном (Шебекинский городской округ). Повреждения получила линия электропередачи, сейчас подачу электроэнергии возобновили.
Ранее Гладков заявил, что система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к Белгороду.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru