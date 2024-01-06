Гладков: ПВО сбила цель над пригородом Белгорода

ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду. Об этом сообщил 6 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлете к городу», - сообщил он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Последствия украинской атаки на земле уточняют оперативные службы.

Ранее в Белгороде отменили праздничные ночные богослужения в храмах на Рождество. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале в субботу.

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