Гладков: ПВО сбила цель над пригородом Белгорода
6 января 202416:40
ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду. Об этом сообщил 6 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлете к городу», - сообщил он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Последствия украинской атаки на земле уточняют оперативные службы.
Ранее в Белгороде отменили праздничные ночные богослужения в храмах на Рождество. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале в субботу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru