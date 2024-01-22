Власти Белгорода установили защитные модули в местах массового скопления людей

Модульные конструкции для защиты населения от обстрелов дополнительно установят в парках, аллеях и других местах массового скопления людей в Белгородской области. Об этом сообщил начальник управления по ГО и ЧС Белгорода Николай Лебедев.

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Он отметил, что всего планируется установить 400 таких модулей на территории города. В свою очередь заммэра Белгорода по строительству Дмитрий Дунайцев уточнил, что на более чем 300 остановках общественного транспорта уже закончены работы по укреплению.

Ранее, 22 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли окраину населенного пункта Дроновка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
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